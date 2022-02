Temperatura Máxima hoje (20/02): Uma Dobra No Tempo é atração na Globo

A Temperatura Máxima hoje (20/02) tem como atração o filme Uma Dobra No Tempo. O longa será exibido por volta das 12h30, logo após o Esporte Espetacular.

Temperatura Máxima (20/02) – Uma Dobra No Tempo

Sinopse: Meg Murry e seu irmãozinho, Charles Wallace, ficaram sem o seu pai cientista, o senhor Murry, há cinco anos, desde que ele descobriu um novo planeta e usou o conceito conhecido como tesseract para viajar para lá. Aliadas do colega de classe de Meg, Calvin O’Keefe, e guiadas pelos três misteriosos viajantes astrais conhecidos como Sra. Whatsit, Sra. Who e Mrs. Which, as crianças iniciam uma perigosa jornada para um planeta que possui todo o mal no universo.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: A Wrinkle In Time

Elenco: Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling

Direção: Ava Duvernay

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura, fantasia