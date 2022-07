Osasco e Jandira integram Mapa das Ouvidorias do Ministério Público de São Paulo

A Ouvidoria do Ministério Público de São Paulo acaba de lançar o Mapa das Ouvidorias Municipais e na região, as cidades de Osasco e Jandira vão integrar a rede, criada para aproximar as Ouvidorias dos municípios à Ouvidoria do MPSP.

O mapa vai reunir os dados sobre as estruturas montadas pelo Poder Público nas diferentes esferas com o objetivo de receber e encaminhar manifestações apresentadas por cidadãos.

No dia 19 de julho, o Ministério Público promoverá reunião com representantes de todos os municípios paulistas que, por meio da assinatura de um Termo de Parceria, passaram a integrar a rede.

Somente podem participar os municípios do Estado de São Paulo que contam com Ouvidorias próprias, como é o caso de Osasco e Jandira, que trabalham com transparência e acesso facilitado às informações, além de prezar pela simplificação da comunicação entre as entidades públicas e o cidadão.

A Rede de Ouvidorias Municipais Parceiras do MPSP tem o intuito de promover a troca de experiências e boas práticas entre os municípios, em qualquer área de atuação da instituição, com foco em garantir o melhor atendimento ao cidadão.

O Mapa das Ouvidorias pode ser visto aqui.