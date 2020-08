Osasco recebe carreta itinerante para coleta de sangue nesta segunda-feira (24)

Uma carreta itinerante para coleta de sangue vai estacionar em Osasco nesta segunda e terça-feira, dias 24 e 25 de agosto. Os interessados em doar devem realizar agendamento prévio via WhatsApp.

A ação é uma iniciativa da fabricante de produtos farmacêuticos Roche em parceria com a instituição SAS Brasil, para ajudar no abastecimento do banco de sangue do Hemocentro São Lucas durante a pandemia de covid-19.

Para garantir que as doações ocorram dentro dos protocolos de segurança, quem tiver interesse em doar deve enviar uma mensagem via WhatsApp para o telefone (11) 95897-1046, das 8h às 20h. O endereço e mais informações podem ser obtidos pelo mesmo telefone.

No dia agendado, cada doador passará por uma triagem, que tem por objetivo identificar possíveis infectados por covid-19. As cadeiras para coleta ficarão a um metro e meio de de distância entre elas e há fluxos para não ter circulação cruzada, como entrada e saída independentes.

Todos os funcionários e doadores devem estar de máscara. O lanche após a doação será oferecido na parte de fora da unidade móvel, que será frequentemente higienizada.

Quem pode doar sangue

Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados do responsável), pesar no mínimo 55 quilos, estar em bom estado de saúde e levar documento com foto.

Em relação à covid-19, não podem doar pessoas que apresentem sintomas como tosse, febre e dores no corpo. Quem teve contato com infectados deve aguardar 14 dias para doar. Já quem foi curado da doença deve esperar 30 dias.