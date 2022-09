Osasco terá central exclusiva para atendimento de pessoas com deficiência

A Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SEPCD) da Osasco inaugura nesta quarta-feira (21), às 10h, a Central de Atendimento da Pessoa com Deficiência.

O local centralizará todos os serviços ofertados no município a esse público, como Central de Regulação de vagas para PcDs e Gestão junto às Organizações Sociais de Saúde (OSS); auditório de capacitação continuada para servidores e sociedades civil em libras e braile, emissão de cartão de estacionamento de vaga especial para PcD, emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), Observatório da Pessoa com Deficiência, Grupo de Psicoeducação Familiar, atendimento integrado ao COMPED (Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência), entre outros.

A Central, instalada na Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (Avenida Analice Sakataukas, 204 – Bela Vista), contará com banheiros 100% acessíveis para PcDs e colostomizados, uma Praça de Atendimento, triagem, acolhimento, encaminhamentos e gestão de conflitos.

