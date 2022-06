Osasco Vôlei recebe delegação do Quênia

O Osasco Voleibol Clube recebeu nessa segunda-feira (27) a seleção feminina de voleibol do Quênia, que também é treinada por Luizomar de Moura.

Segundo o blog To Fly Volleyball, as jogadoras vão treinar no Centro de Treinamento do Osasco em preparação para o Campeonato Mundial de Vôlei, que será realizado entre 25 de setembro e 15 de outubro na Holanda e Polônia.

O técnico Luizomar saudou as quenianas em suas redes sociais. “Ano passado, vocês fizeram me sentir em casa em Nairóbi/Kenya. Queremos que vocês sintam-se em casa aqui em Osasco/ Brasil! Começando o Camp Brazil”.

