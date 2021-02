Oscar Pardini, do Café com Bobagem, estreia programa na TV Osasco | vídeo

Humorista explicou sobre o objetivo do novo projeto, na TV Osasco: “Para que as pessoas esqueçam por alguns instantes seus problemas, stress, preocupações do dia a dia, e troquem por uma hora de lazer, diversão e descontração"

O humorista Oscar Pardini, do Café com Bobagem, estreou, nesta quinta-feira (4), o programa Hora do Recreio na TV Osasco (assista abaixo). A atração, que tem duração de quase uma hora, traz diversos quadros que promete arrancar gargalhadas de quem assiste.

O destaque vai para o quadro De Tudo Um Pouco, onde Oscar Pardini bate um papo com um famoso.

Nas redes sociais, o humorista explicou sobre o objetivo do novo projeto: “Para que as pessoas esqueçam por alguns instantes seus problemas, stress, suas preocupações do dia a dia, e troquem tudo por uma hora de lazer, diversão e descontração. Uma atração dedicada à qualidade de vida e à saúde através do bom humor, onde a grande atração é a presença do público em favor dele mesmo”.

O programa Hora do Recreio, com Oscar Pardini, na TV Osasco vai ao ar às quintas, às 11h, com reprise no mesmo dia, às 23h.