Paçoquita lança sorvete de massa

A Paçoquita, marca conhecida pela tradicional paçoca de amendoim em formato de rolha, acaba de lançar o sorvete de massa em potes de 500 ml. A novidade já pode ser encontrada em algumas lojas do Sam’s Club, que tem unidades em Osasco e Barueri.

O sorvete em massa Paçoquita é resultado de uma parceria entre a rede de alimentos Santa Helena com a fabricante de sorvetes Whaka e vai se estender por tempo ilimitado. O valor do sorvete vai variar de acordo com a região.

O novo produto deve chegar em breve nas prateleiras de outros varejistas, como Pão de Açúcar e Makro.