Pais ficam presos no trânsito e GCMs de Osasco socorrem bebê

Agentes da Ronda Ostensiva (ROMU) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco ajudaram os pais do pequeno Nícolas, de dois anos e quatro meses, a levarem o menino para hospital, no último sábado (28). A criança, estava passando mal e os pais, que estavam presos no trânsito, pediram socorro aos guardas.

Rapidamente, os agentes conduziram Nícolas e seus pais Givanildo e Maria Ivaneide até o Hospital Antônio Giglio. “Agradeço muito o que fizeram para salvar o meu filho. Ele já estava com a boca roxa e eu achava que não ia dar tempo. Ele poderia não estar mais aqui se não fossem eles [os agentes]”, disse a mãe do menino.

Emocionado, o pai de Nícolas também agradeceu o socorro dos guardas de Osasco. “Eu estava indo para o hospital, mas estava muito trânsito e quando via a viatura, não pensei duas vezes. Meu filho estava suando frio. Mas ele foi bem atendido e quero agradecer pelo excelente trabalho”, contou.

Nícolas havia deixado a UTI há alguns dias, mas passou mal e precisou ser levado ao hospital. Após ser socorrido, o bebê ficou sob os cuidados dos médicos e passa bem.

