Pais procuram pelo filho de 11 anos que desapareceu hoje (9) em Itapevi

Os pais de Carlos Eduardo Ledo de Oliveira, o Dudu, de 11 anos, estão desesperados à procura do garoto, que desapareceu por volta das 13h50 de hoje (9), em Itapevi. O menino está vestido com uma camisa vermelha de manga curta e calça de moletom cinza com detalhes na lateral.

Ao Visão Oeste, Sandro Vieira, pai de Dudu, contou que o filho estava chateado porque teve o seu celular confiscado. “A gente não gosta que ele leve o celular para a escola. E ele acabou levando escondido. Quando chegou em casa, nós confiscamos o celular”, disse.

Sandro contou que não quis deixar o filho sozinho em casa e decidiu levá-lo para a retífica na qual trabalha, na Cidade Saúde. “Eu fui ao banheiro e nessa hora ele sumiu”, disse o pai de Dudu.

Até o momento, a família de Itapevi não sabe do paradeiro de Dudu. Quem tiver informações que possa ajudar a encontrá-lo, pode entrar em contato com Sandro pelo telefone (11) 96195-5592 ou entrar com contato com a Polícia Militar, no 190.