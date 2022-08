WhatsApp permite que usuários escondam status “online” e saiam silenciosamente de grupos

O WhatsApp finalmente vai permitir que os usuários ocultem o status “online” ao entrar no aplicativo de mensagens. Além desta novidade, serão implementados outros dois recursos de privacidade: saída silenciosa de grupos e impossibilidade de tirar print de fotos e vídeos com visualização única.

As mudanças anunciadas nesta terça-feira (9) pela empresa de Mark Zuckerberg serão disponibilizadas em diferentes prazos, e visam o aumento da segurança e privacidade dos usuários. Além disso, eram pedidos recorrentes entre aqueles que utilizam o aplicativo.

Escolha quem pode te ver “online”

O WhatsApp vai liberar a função que permite quem pode ou não ver quando o usuário está online. A opção vai permitir que o status “online” fique visível para “Todos”, “Meus Contatos”, “Meus Contatos, exceto…”, ou “Ninguém”. Novidade deve ser disponibilizada a todos os usuários ainda este mês.

Sair de grupos silenciosamente

Muito solicitado, agora o WhatsApp também vai permitir que usuários consigam sair de grupos sem notificar todos os integrantes, evitando situações de desconforto. Com a atualização, somente os administradores do grupo serão notificados sobre a saída de algum integrante. Esse recurso também será disponibilizado para todos ainda neste mês.

Bloqueio da captura de tela

Por fim, o aplicativo de mensagens também implementou uma solução que bloqueia a captura de tela em fotos e vídeos autodestrutivos – aqueles enviados com a opção de visualização única. Esse recurso evitará que tais mídias sejam arquivadas na memória do aparelho do destinatário por meio de softwares de gravação de tela ou prints. Essa novidade, no entanto, ainda está em fase de testes, sem previsão de quando deve chegar aos usuários.

Internautas comemoram novos recursos do WhatsApp: “Finalmente!”

A informação sobre os novos recursos de privacidade que estão sendo liberados pelo WhatsApp foi muito bem recebida pelos internautas, que usaram o Twitter nesta terça-feira (9) para comemorar.

“Finalmente vai da para tirar o online do WhatsApp e sair dos grupo de forma sigilosa. Vou poder ser o misterioso digital que sempre quis ser”, escreveu um internauta. “Não responder ninguém nunca mais”, brincou outro.

finalmente vai da pra tirar o online do whatsapp e sair dos grupo de forma sigilosa ..vo poder ser o misterioso digital q sempre quis ser — ciclopin (@ciclopin) August 9, 2022

“Agora não dá mais para sair do grupo pra fazer drama porque ninguém vai ver”, brincou um internauta. “Somente os administradores do grupo”, completou outro. “Que momento, meus amigos! Que momento”, comemorou outro.