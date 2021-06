Pedreiro de Itapevi sai para trabalhar em Santos e desaparece

A família está desesperada em busca do pedreiro Ricardo Silva, de 31 anos, morador do Jardim Vitápolis, em Itapevi. Ele está desaparecido desde quinta-feira (17), quando saiu para um serviço em Santos, no litoral paulista.

Ricardo foi visto pela última vez na estação rodoviária de Santos, segundo informações recebidas pelos familiares. Os parentes do pedreiro disseram que o boletim de ocorrência do desaparecimento será registrado ainda nesta segunda-feira (21).

Quem tiver informações que possam levar a família ou a polícia ao paradeiro de Ricardo pode entrar em contato no numero (11) 94100-4939, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.

