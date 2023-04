A Secretaria de Saúde de Carapicuíba iniciou a aplicação da vacina bivalente contra a covid-19 em pessoas que tenham 18 anos ou mais. A vacinação ocorre nas Unidades Básicas de Saúde.

Para se vacinar, é necessário ir à unidade de saúde mais próxima e levar RG, CPF, Cartão do SUS e carteira de vacinação. Vale ressaltar que a pessoa precisa estar com pelo menos duas doses do esquema primário e mais de 4 meses desde a última dose.