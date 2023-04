Inscrições abertas em Osasco para curso gratuito de informática

A Prefeitura de Osasco informou ontem nas redes sociais que foram abertas as inscrições para o curso de informática gratuito. As aulas serão ministradas entre os dias 8 de maio e 26 de junho, no CID Fatec Osasco (Rua Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remédios).

publicidade

Podem participar do cursos gratuito pessoas a partir dos 14 anos. Ao final do curso, que contará com turnos de manhã e tarde, os participantes receberão certificado.

Mas vale lembrar que as vagas são limitadas e as matrículas serão encerradas assim que todas as turmas forem preenchidas.

publicidade

Para mais informações sobre matrículas e horários, basta ligar na Secretaria do Emprego, Trabalho e Renda de Osasco (11) 3685-2722 ou 3609-4935.