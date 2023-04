Engenheiro responsável por obra em estrutura que desabou no Osasco Plaza é intimado

A Polícia Civil intimou o engenheiro responsável pela obra na estrutura do Osasco Plaza Shopping para prestar esclarecimentos. A informação foi divulgada logo após o laudo do Instituto de Criminalística apontar que o desabamento, no dia 8 de março, foi causado por infiltração, oxidação e rompimento de parafusos que sustentavam parte da laje.

O delegado titular do 5º DP de Osasco, Leo Francisco Salem Ribeiro afirmou ao “Metrópoles”, que foi expedida uma carta precatória para que o engenheiro, que mora no Paraná, em Santa Catarina, seja ouvido. No entanto, não há previsão de quando o depoimento será prestado.

“A gente está praticamente concluindo o inquérito policial, aguardando alguns documentos do shopping e a oitiva do engenheiro responsável”, declarou o delegado ao portal, nesta quarta-feira (26).

O desabamento aconteceu na área onde uma clarabóia [abertura] havia sido fechada com uma laje durante uma reforma. Segundo o parecer técnico, foi identificado o colapso de seis vigas causado pelo rompimento de parafusos oxidados que sustentavam a estrutura formada por vigas metálicas e lajes pré-moldadas. Além disso, foram identificados “indícios de infiltração”.

Antes de parte do teto cair e levar cinco carros ao chão, a área, que fica perto da praça de alimentação do Osasco Plaza Shopping, havia sido isolada por conta de um vazamento. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram a água vazando do teto segundos antes do desabamento.

No mesmo dia do ocorrido, que gerou tumulto e correria por parte de clientes e lojistas, o shopping foi interditado por tempo indeterminado e teve o alvará de funcionamento cassado pela Prefeitura de Osasco.