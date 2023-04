Rompimento de parafusos por sobrecarga causou desabamento no Osasco Plaza Shopping, aponta laudo

O laudo do Instituto de Criminalística mostrou que o desabamento de parte do estacionamento do Osasco Plaza Shopping foi causado pelo rompimento de parafusos devido a uma sobrecarga e oxidação da estrutura. A informação foi divulgada pelo “G1”, na noite desta terça-feira (25).

Anteriormente, havia na área do desabamento uma clarabóia [abertura] que foi fechada com uma laje durante uma reforma. Segundo a reportagem, foi identificado o colapso de seis vigas que teria sido causado pelo rompimento de parafusos que sustentavam essa estrutura formada por lajes pré-moldadas e vigas metálicas.

Ainda de acordo com o parecer técnico, “também foram encontrados pedaços de parafusos rompidos, com sinais de oxidação, e indícios de infiltração no concreto da laje”, revelou a reportagem.

O desabamento aconteceu no dia 8 de março, quando ao menos cinco carros que estavam no estacionamento do Osasco Plaza Shopping despencaram no piso inferior. Apesar do tumulto e da correria entre lojistas e clientes, ninguém se feriu.

O estabelecimento foi interditado por tempo indeterminado e teve o alvará de funcionamento cassado pela Prefeitura de Osasco. Além disso, um inquérito foi aberto pelo Ministério Público para apurar “possíveis responsáveis”. O shopping segue fechado.

