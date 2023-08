Pinheiros e Barueri se enfrentam hoje pelo Campeonato Paulista de Vôlei

O Barueri encara o Pinheiros E.C. nesta sexta-feira (218), às 20h, pela segunda rodada do Campeonato Paulista de Vôlei. A partida será disputada no ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, em Pinheiros, zona Oeste de São Paulo, com entrada gratuita.

Para o duelo desta sexta-feira, o técnico do Pinheiros, Duda Nunes, ressalta que a equipe está preparada. “Para a partida diante do Barueri, vamos pegar uma equipe que, por mais que tenha atletas na seleção sub-21, inclusive algumas delas nos enfrentaram, é uma equipe perigosa”, destacou o treinador.

SERVIÇO

Pinheiros x Barueri Volleyball

Quando: 18/08, às 20h

Local: Poliesportivo Henrique Villaboim (R. Hans Nobiling, s/n)

Entrada: Gratuita