Posto de Atendimento ao Trabalhador de Itapevi oferece 816 empregos nesta segunda-feira (21)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi oferece 816 oportunidades de empregos a partir desta segunda-feira (21).

Para se candidatar, é preciso comparecer presencialmente ao PAT (localizado no Resolve Fácil – Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde) com um documento original com foto (RG ou CNH) e o CPF.

O interessado deve ter cursado, no mínimo, o ensino fundamental ou concluído o ensino médio.

No local, os candidatos obtêm as informações sobre outros requisitos, bem como localidade e os benefícios oferecidos.

O encaminhamento é realizado pelo próprio sistema do PAT, baseado no perfil profissional de cada pretendente.

Algumas vagas também podem ser consultadas através do aplicativo “Sine Fácil”, disponível nos sistemas Android e iOS. Em caso de dúvidas, a pessoa pode ligar para (11) 4143-9200.

Há vagas para pessoas com deficiência.

Confira os empregos disponíveis: