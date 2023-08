Carlinhos Maia grava campanha na Chilli Beans, em Allphaville, e simplicidade impressiona

O influenciador digital Carlinhos Maia agitou o escritório da Chilli Beans, localizado na Alameda Amazonas, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, nesta quinta-feira (17). Ele teve o dia repleto de gravações para uma campanha da marca e compartilhou os bastidores nas redes sociais.

Nos Stories, Carlinhos mostrou os cenários, looks e parte da equipe envolvida no projeto. “Vamos, tô ansioso, sabia? As pessoas estão esperando muito [dessa campanha] também”, revelou o influenciador digital aos seus 28 milhões de seguidores no Instagram. “São três sets aqui, vou mostrar tudo para vocês e estou ansioso”, continuou.

“Meu Deus do céu, não é possível. Eu tô boba, Carlinhos! Verônica, eu tô besta”, disse uma funcionária da copa ao ver o influenciador, que perguntou qual seria o cardápio. “Temos raviolli, frango ao molho, maminha ao molho de cerveja”, respondeu a mulher. “Eu vou comer isso aqui”, devolveu Maia.

“Olha o tanto de gente por trás de uma campanha publicitária. Vocês vão se surpreender e que será a campanha mais top que vocês já viram”, continuou Carlinhos nos estúdios da Chilli Beans, em Alphaville.

Durante o dia, Carlinhos trocou conversas com uma funcionária da limpeza que é sua conterrânea. “Tu é de Maceió, vamos lá minha filha”, disse. Em seguida, Carlinhos aparece fumando cigarro e papeando com a mulher.

No final do dia, o influenciador publicou uma foto com parte da equipe envolvida no projeto: “Por hoje é só… Obrigado equipe Chilli beans, vocês foram incríveis”, afirmou.

Seguidores reagiram à série de postagens do apresentador ao lado dos funcionários. “Você é muito chique e ao mesmo tempo tão simples”, escreveu uma seguidora.