Pizzaria de Osasco distribui esfihas a plantonistas do Centro de Terapia Intensiva do Coronavírus

A Bella Massa Pizzaria e Esfiharia, em Osasco, doou, na noite de sábado para domingo (26), um total de 80 esfihas para plantonistas do Centro de Terapia Intensiva do Coronavírus, que funciona no prédio do Pronto Socorro do Jardim Santo Antônio.

“A Bella Massa vem agradecer pelo esforço e dedicação de todos os responsáveis pela nossa saúde”, dizia mensagem na embalagem das esfihas entregues.

“Acreditamos que o exemplo arrasta, porque vimos ações de outras pizzarias e queremos divulgar para que outros comerciantes e pessoas também se sensibilizem”, declara a comerciante Renata Macedo, proprietária do estabelecimento junto ao marido, Harley. “O retorno deles [dos profissionais da saúde] foi de arrepiar. Disseram que isso dá uma motivação a eles”.