PM sofre mal súbito e morre em Santana de Parnaíba

O 14° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano informou, na noite desta terça-feira (15), o falecimento do Cabo Bruno de Oliveira Gomes. Ele teve um mal súbito por volta das 21h40, foi levado à Unidade de Pronto Atendimento, em Santana de Parnaíba, mas não resistiu e morreu.

Cabo Bruno pertencia ao efetivo da 2ª Cia do 14° Batalhão da PM e estava de folga, em casa, quando passou mal. De acordo com o batalhão, o policial militar entrou em parada cardiorrespiratória, foi reanimado pela esposa e por uma equipe da PM até a chegada do SAMU. Ele foi encaminhado à UPA da Fazendinha, onde entrou em óbito.