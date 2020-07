PMs de Itapevi trocam livros por alimentos e arrecadam 700 kg para ajudar famílias carentes

A Polícia Militar da 3ª Cia do 20ºBPM/M de Itapevi arrecadou 700 quilos de alimentos não perecíveis, por meio da Campanha de Incentivo à Leitura e Solidariedade, na quarta-feira (8). Cada pessoa que contribuiu com um quilo de alimento recebeu um kit de livros.

A ação social foi desenvolvida pela PM em parceria com a campanha Inverno Solidário, do governo do estado, que prevê a arrecadação de cobertores novos, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e itens de higiene para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa da PM também teve parceria com as editoras Ciranda Cultural, Casa Publicadora Brasileira, Cidadania e Girassol Brasil, que doaram mais de 1 mil livros de diversos gêneros literários.

Os alimentos arrecadados foram encaminhados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de Itapevi e serão destinados para mais de 50 famílias carentes no município.

Como doar

A Polícia Militar de Itapevi continuará arrecadando donativos para ajudar as famílias carentes no município até o dia 22 de setembro.

Quem tiver interesse em contribuir, basta levar a doação até a sede da 3ª Companhia da PM, localizada na avenida Presidente Vargas, 555, no Jardim Nova Itapevi.