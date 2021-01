Polícia Civil estoura “casa do crack” em Barueri

Em Barueri, um traficante de 36 anos foi preso pela Polícia Civil com 1.650 pedras de crack escondidas em uma casa na rua Elias, no bairro Jardim Júlio.

A ação foi deflagrada por agentes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Carapicuíba que realizavam diligências contra o tráfico quando identificaram uma organização criminosa que seria a responsável pela distribuição de drogas em diversos pontos em Barueri e região.

O grupo usava uma casa localizada no Jardim Júlio para armazenar as drogas. Os policiais então se deslocaram até o imóvel e perceberam que era um terreno com várias residências, sendo que o investigado se utilizava de um cômodo no final de uma escada à esquerda.

Ao se aproximarem do local alvo, os investigaram flagraram o suspeito deitado num colchão no chão e na cabeceira vários pacotes de droga, que totalizaram 1.650 pedras de crack, que foram apreendidas para perícia. O acusado confessou a prática criminosa e foi preso em flagrante por tráfico.

A Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar outros envolvidos no esquema.