Polícia Civil prende cinco integrantes de quadrilha especializada em roubo de caminhões em Cotia

A Polícia Civil do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) efetuou a prisão de cinco membros de uma associação criminosa em Cotia na segunda-feira (24). Essa ação é resultado das investigações que sucederam a prisão de parte do grupo, responsável pelo roubo de um caminhão, sequestro do motorista e extorsão.

Os trabalhos policiais foram conduzidos pela 2ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptação de Cargas (Divecar), que continuou buscando outros membros da associação criminosa. Durante as diligências, os agentes monitoraram um caminhão roubado e, ao abordarem o criminoso que o conduzia, localizaram outros dois integrantes da quadrilha, responsáveis por abordar as vítimas e levá-las ao cativeiro. Com essas prisões, a polícia chegou até o local onde o motorista do caminhão roubado estava e conseguiu libertar a vítima.

Além disso, os agentes identificaram e prenderam mais dois autores, que seriam os supostos mandantes dos crimes. Os cinco detidos foram levados à Especializada, onde foram autuados por roubo, receptação, associação criminosa, extorsão, porte ilegal de arma de fogo, sequestro e cárcere privado. Após os procedimentos da polícia judiciária, eles permanecem à disposição da justiça.

