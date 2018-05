Polícia Civil prende no Jabaquara traficante que distribuía maconha para venda em Osasco

Polícia Civil prende no Jabaquara traficante que distribuía maconha para venda em...

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Entorpecentes da Delegacia Seccional de Polícia de Osasco (Demacro) prenderam, nesta terça-feira, 22, um homem guardando 34 tijolos de maconha estocada em uma residência, na área do bairro Jabaquara, na Capital.

Após investigações, os agentes rastrearam o endereço de um imóvel que serviria como ponto de distribuição de narcóticos para a cidade de Osasco.

Em diligências no local-alvo, os policiais observaram um suspeito entrar no imóvel e sair em seguida com um conteúdo nos braços. Resolveram abordá-lo e o surpreenderam na posse de 1 tijolo de maconha. Ele alegou ser para uso próprio.

Desconfiando da veracidade da versão dada pelo homem, os policiais encontraram mais 33 tijolos de maconha no imóvel, bem como porções menores da mesma droga, além de instrumentos para preparo dos entorpecentes para distribuição e uma balança de precisão.

O homem foi preso em flagrante e responderá por tráfico de entorpecentes.