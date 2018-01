Policiais militares salvam bebê engasgado no Conjunto Metalúrgicos, Osasco

Policiais militares do 14º Batalhão salvaram nesta madrugada, 9, por volta das 02h30, um bebê engasgado no Conjunto Metalúrgicos, em Osasco.

Publicidade

De acordo com a PM, a equipe policial foi solicitada pela Base Comunitária de Segurança Conjunto dos Metalúrgicos para socorrer um bebê de apenas 10 dias de vida que se encontrava engasgado em estado de asfixia, não apresentando reação alguma.

De imediato, o policial iniciou a manobra de Heimlich, usando uma das mãos para exercer pressão no músculo diafragma, induzindo uma tosse que desobstruiu as vias aéreas do recém-nascido, que estava inconsciente e acabou acordando.

Após a manobra, a guarnição de policiais embarcou no veículo da família e os conduziu até o Pronto Socorro Santo Antônio para a realização do devido atendimento do bebê, chamado Matheus, que depois foi liberado aos pais, que agradeceram muito aos policiais.