Portal do Trabalhador, em Osasco, divulga novas vagas de emprego abertas

Nesta quarta-feira (2), foram divulgadas pelo Portal do Trabalhador, em Osasco, algumas das vagas de emprego disponíveis (confira abaixo).

Entre as oportunidades estão motorista de caminhão, gerente comercial, impressor de cartazes, recepcionista, churrasqueiro, vendedor, costureira, montador de móveis, eletricista e tapeceiro.

Para pesquisar mais vagas e se candidatar, é necessário comparecer a uma das unidades do Portal do Trabalhador.

Os endereços do Portal do Trabalhador de Osasco são:

Centro: R. Fiorino Beltrano, 300 – Centro, Osasco. Das 08h às 17h

Zona Sul: Av. João de Andrade, 1778 – Santo Antônio, Osasco. Das 08h às 17h

Atendimento do Portal – Casa de Cultura: rua Dr. Miguel de Campos Jr, s/nº – Jd. Bonança, Osasco. Das 08h às 17h

* As vagas de emprego divulgadas poderão expirar antes do seu atendimento, informa o Portal do Trabalhador