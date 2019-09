Poupatempo Cotia chega aos 5 anos com 2 milhões de atendimentos

O Poupatempo Cotia chega nesta quarta-feira, 18 de setembro, aos cinco anos em funcionamento. Desde a inauguração, em 2014, o Posto do Governo do Estado já prestou cerca de dois milhões de atendimentos, sendo mais de 195 mil deles entre janeiro e agosto deste ano.

A unidade conta com atendimentos do Instituto de Identificação (IIRGD), Detran.SP, Cert, Sabesp, Acessa São Paulo, e-poupatempo, Ministério Público Estadual, além de um correspondente bancário, para pagamento de taxas.

Para melhorar a experiência do usuário, o Poupatempo tem feito um esforço para conscientizar a população sobre as vantagens em recolher as taxas com cartão de débito. “Pagando as taxas de emissão de documentos com o cartão, o atendimento será mais rápido, pois o cidadão não precisará passar pelo processo no correspondente bancário, além de evitar circular com dinheiro vivo”, afirma Ernesto Mascellani Neto, superintendente da Prodesp, empresa do governo do estado que faz a gestão do Programa Poupatempo.

O Poupatempo Cotia fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 833 – Vila Monte Serrat – e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h.