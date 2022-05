Prefeito de Jandira sanciona lei de incentivo fiscal para empresas

O prefeito de Jandira, o Dr. Sato (PSDB), sancionou o “Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da cidade de Jandira – Desenvolve Jandira”, que tem a finalidade de conceder benefícios fiscais para empresas que venham se instalar no município ou que estejam em processo de expansão.

publicidade

De cordo com o autor do projeto, vereador e atual presidente da Câmara Municipal de Jandira, Franklin Venancio da Silva Netto (sem partido), o objetivo é promover a atração de investimentos e a geração de empregos para o desenvolvimento econômico do município. “É importante que nossos empresários divulguem essa iniciativa e tragam seus amigos para empreender aqui”, argumentou o presidente do Poder Legislativo.

O texto estabelece que no mínimo 50% dos trabalhadores devem residir em Jandira. Essa contrapartida permite geração de renda e concentração de capital no mercado local, garantindo retorno fiscal aos cofres públicos para reinvestimento em saúde, educação, segurança, dentre outras áreas.

publicidade