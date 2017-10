Prefeito quer transformar Osasco em “Smart City”

Um dos objetivos da atual administração é tornar Osasco numa “Smart City”, um novo conceito de cidade que utiliza os recursos tecnológicos para aperfeiçoar resultados em diversos setores, entre eles a segurança pública.

Publicidade

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), disse que os municípios que investiram em tecnologia baixaram seus índices de criminalidade, portanto, ele pretende também fazer uso dos recursos tecnológicos para proteger mais Osasco.

Um dos avanços neste sentido é a construção da nova Central de Operações Integradas (COI) de monitoramento do trânsito. A unidade está na fase final de obras e entrará em funcionamento em novembro.

Lins ressaltou que já ampliou o número de câmeras, que tem longo alcance de visualização e alta definição de imagens. Elas estão em pontos estratégicos da cidade, para que possam otimizar ainda mais os resultados.

“A nova Central funcionará com sistemas integrados de monitoramento como o ‘Detecta’ e ‘Muralha Digital’. Com o uso dos dois sistemas ninguém entrará ou sairá de Osasco sem passar pelas nossas câmeras”, explicou o prefeito.

Publicidade

Os equipamentos possuem alta definição e reconhecimento óptico preciso, com capacidade de leitura de placas dos veículos, identificando os que são roubados ou furtados, por exemplo. Os equipamentos estarão interligados aos sistemas das polícias Civil e Militar, alinhado com o programa de controle semafórico, bases da GCM e SAMU, operando 24 horas/dia, trazendo avanços no combate à criminalidade e maior segurança à população.

Novas empresas

Outro ponto favorável apontado pelo prefeito é o interesse de novas empresas instalarem-se no município. “Em breve o município terá novos investidores, como um grande grupo de tecnologia que ocupará a antiga planta da ABB. Por enquanto não podemos divulgar o nome da empresa. Além dela, outras duas gigantes do setor também estão sondando transferir suas sedes para cá”, revelou.

“Somando as intervenções de melhorias, como a rede de cabeamento em fibra ótica, os investimentos que estamos fazendo em monitoramento da cidade e a implantação de lâmpadas de led, a cidade tende a se tornar ainda mais atrativa a novos investidores”, disse.

Mais investimentos

Lins também anunciou que pretende implantar um novo modelo de parquímetro com sistema wi-fi. A proposta é que haja mais eficiência neste serviço.

Dentre as melhorias estão a gratuidade do serviço na primeira meia hora de uso e um sistema de pagamento feito também via aplicativos de celular.