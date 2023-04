Prefeitura de Carapicuíba anuncia início da construção das moradias para as famílias da Vila Municipal

Prefeitura de Carapicuíba anuncia início da construção das moradias para as famílias...

A Secretaria de Projetos Especiais, Convênios e Habitação da Prefeitura de Carapicuíba iniciou as obras do “Conjunto Habitacional Carapicuíba N”, que será exclusivamente destinado às famílias cujas moradias foram desapropriadas da Vila Municipal em maio de 2022 (leia aqui). Parte da Vila Municipal foi demolida para a construção do novo Viaduto Carapicuíba.

O emprendimento, que está sendo erguido próximo ao Fórum (Rua Adamantina) de Carapicuíba, terá três torres, uma delas com acessibilidade para PcD (Pessoas com Deficiência), playground, churrasqueira, estacionamento e centro comercial, que será aberto ao público.

O conjunto habitacional irá abrigar aproximadamente 350 famílias e a obra está sendo feita em parceria com o Governo do Estado.

