Prefeitura de Itapevi vai instalar cabines de desinfecção contra o coronavírus

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, anunciou, na terça-feira (28), que serão instaladas cabines de desinfecção em alguns pontos da cidade nas próximas semanas. Está será mais uma medida de combate à disseminação do novo coronavírus (covid-19).

Com estrutura semelhante a um túnel, a cabine de desinfecção, que já é utilizada na capital do Rio de Janeiro, possui um sensor de presença que aciona borrifadores que liberam um produto para higienizar as roupas e os pertences pessoais de quem passa por ela.

“Vamos espalhar algumas cabines de desinfecção, dessa que já está sendo utilizada na cidade do Rio de Janeiro e teve uma adesão e uma eficiência muito grande pelas pessoas que estão transitando pelas ruas e pelo transporte púbico”, disse o prefeito em transmissão ao vivo via Facebook.

Publicidade

Distribuição de máscara em Itapevi

Além das cabines de desinfecção, Igor Soares, informou que serão distribuídas mais de 200 mil máscaras de pano na cidade. “A Prefeitura vai comprar mais de 200 mil máscaras que serão distribuídas à toda a nossa população”.

O item de proteção individual será entregue com um manual informativo, que vai explicar como fazer o manuseio e higienização, entre outras informações.

“Hoje, uma máscara de pano custa entre R$ 3 ou R$ 5 e para um cidadão que tem três, quatro ou cinco membros na família, fica um pouco mais difícil a aquisição desse item. Para essas pessoas, nós vamos distribuir essas máscaras”, concluiu Igor Soares.

Após a distribuição das máscaras, o prefeito confirmou que assinará o decreto para tornar o uso do item obrigatório por quem circular pela cidade.

A partir da próxima segunda-feira (4), o uso de máscara passa a ser obrigatório nos transportes públicos, em carros de aplicativos e táxis em todo o estado de São Paulo.