Prefeitura de Jandira e Sebrae oferecem curso de finanças

A Secretaria de Indústria e Comércio de Jandira está com inscrições abertas para curso gratuito Descomplique de Finanças. O curso, oferecido em parceria com o Sebrae-SP, é voltado para pessoa física e as vagas são limitadas.

publicidade

O objetivo do curso é explicar um planejamento financeiro completo, ensinar como separar as finanças pessoais e as da empresa e entender o plano e modelo de negócios, a estrutura de custos para ter um plano de ação de finanças de uma empresa.

O curso completo será ministrado no dia 23 de junho, das 18h às 22h, e haverá certificados aos participantes.

publicidade

Os interessados devem realizar as inscrições até o dia 22 presencialmente na Casa do Trabalhador de Jandira, localizada na Rua Rubens Lopes da Silva, 333, Centro, ou por esse link.

Mais informações pelo telefone: (11) 4789-4320 ou sebrae@jandira.sp.gov.br.