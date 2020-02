Prefeitura de Osasco entrega UBS do Metalúrgicos revitalizada

Na sexta-feira (14), a Prefeitura de Osasco entregou a reforma da Unidade Básica de Saúde Guilhermina de Nóbrega Abreu, no Conjunto dos Metalúrgicos, na Zona Sul. A unidade, que tem mais de 20 anos, realiza mais de 3 mil atendimentos por mês.

A reforma contemplou a parte elétrica e hidráulica, remodelação dos espaços internos, pintura interna e externa, troca de pisos, forros, calhas, telhados, portas e janelas. A

UBS localizada na Rua Espedito Izídio Andrade, 530, conta com recepção, consultórios médicos, de odontologia, ginecologia e clínicos, salas de administração, inalação, vacina, coleta, curativo, farmácia, sanitários, copa e área para os agentes comunitários de saúde.

Reformas

No segundo semestre de 2019, a Prefeitura de Osasco lançou um pacote de obras que contemplam reformas nas 35 UBSs do município. Além da unidade do Metalúrgicos, outras cinco já foram revitalizadas nos seguintes bairros Vila Yolanda, Padroeira, Munhoz Júnior, Vila Menck e Olaria do Nino. De acordo com a Prefeitura, as novas unidades de Presidente Altino e Jaguaribe, serão entregues em breve.

Em janeiro, a reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Centro também foi entregue. Já o Pronto-Socorro do Santo Antônio está fechado e, de acordo com a Prefeitura, será será reaberto em breve após revitalização.