Prefeitura de Osasco vai pagar todas as rescisões trabalhistas pendentes, anuncia Rogério Lins

Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (27), o prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou que a administração municipal vai pagar todas as rescisões trabalhistas de servidores que estão pendentes.

“A gente está fazendo um feito histórico na cidade. Pela primeira vez, Osasco zera as rescisões dos seus trabalhadores”, declarou.

Os pagamentos, que totalizam R$ 8 milhões, devem cair na conta de 810 ex-funcionários do município até o início da próxima semana. “A gente vai pagar todas de uma vez”, disse o prefeito.

O pagamento das rescisões foi feito de forma gradual. Mais de 5 mil ex-servidores da Prefeitura já receberam. Com os 810 pendentes, a administração municipal finaliza um total de cerca de 6 mil rescisões, nas quais foram pagos na faixa dos R$ 30 milhões, em dois anos e meio.

“A gente assumiu o governo com milhares de rescisões pendentes e veio equilibrando as contas do município. Hoje a gente vive um momento financeiro com equilíbrio, com fluidez, com fluxo célere de pagamento e agora, pela primeira vez, a gente zera o número de pendências com rescisões trabalhistas”, completou Rogério Lins.

