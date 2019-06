“Divinas Divas”: Sesc Osasco exibe grátis documentário sobre 1ª primeira geração de artistas trans do Brasil

No mês do Orgulho LGBTQIA+, o Cine Chaparral, no Sesc Osasco, exibe o documentário “Divinas Divas”, que traz a história da primeira geração de artistas travestis do Brasil: Rogéria, Valéria, Jane Di Castro, Camille K, Fujika de Holliday, Eloína dos Leopardos, Marquesa e Brigitte de Búzios. A sessão acontece neste sábado, dia 29, às 20h.

Os ingressos, gratuitos, são distribuídos na Central de Atendimento da Unidade.

O longa acompanha o reencontro das artistas para a montagem de um espetáculo realizado em 2014 no tradicional Teatro Rival, no Rio de Janeiro, local que a diretora do filme, Leandra Leal, herdou do avô, Américo Leal, e onde passou boa parte da infância nos bastidores. A obra traz os relatos vivos de uma Cinelândia repleta de cinemas e teatros em seu auge na década de 70.

“Divinas Divas” ganhou prêmios importantes nacionais e internacionais como o de Melhor Filme pelo júri popular no Festival do Rio e no Fest Aruanda, além do americano South by SoythWest na mesa categoria.

O Cine Chaparral acontece no estacionamento do SESC Osasco, com sessões gratuitas apresentadas uma vez por mês em formado drive-in, como nos anos 60 e 70, em que as pessoas assistem aos filmes do próprio carro ou em cadeiras ao ar livre.

CINE CHAPARRAL

29 de Junho – 20h | Cinema – “Divinas Divas”

Grátis | Estacionamento do SESC

SERVIÇO

Local: SESC Osasco

Valor: Gratuito

Estacionamento: Grátis, com 25 vagas

Endereço: Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.300 – Osasco

Horário de funcionamento: Terça a sexta, 13h às 22h. Sábado, domingo e feriado, 10h as 19h.

Mais informações: (11) 3184-0900