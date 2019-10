Prefeitura de Osasco lança programa para alavancar desenvolvimento local

Na próxima quarta-feira (9) a Prefeitura de Osasco lançará o programa “Desenvolve Osasco”. O projeto terá o intuito de criar um movimento permanente para discutir e aderir políticas públicas em ações que pretendem alavancar o desenvolvimento de diversas áreas da cidade.

Além disso, em nota, a administração municipal afirma que o movimento será válido também para identificar as boas ações já desenvolvidas na cidade e conhecer as demandas que possam contribuir com o tema.

A ação pretende reunir servidores públicos, representantes da iniciativa privada, universidades e sociedade civil. A Secretaria responsável pelo “Desenvolve Osasco” será a de Planejamento e Gestão, Turismo e Desenvolvimento Econômico, e Emprego, Trabalho e Renda.

O evento terá início às 15 horas e acontecerá na Sala Luiz Claudino da Silva (antiga Sala Osasco), localizada à Avenida Bussocaba, 300, Vila Campesina, em Osasco.

SERVIÇO

Lançamento: “Desenvolve Osasco”

Dia: 9/10 (quarta-feira)

Horário: 15 horas

Local: Sala Luiz Claudino da Silva (antiga Sala Osasco)

Avenida Bussocaba, 300 – Vila Campesina