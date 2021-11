Preso compartilha rotina dentro da cadeia nas redes sociais e viraliza

Um detento que estava em um presídio de Campos, no Rio de Janeiro, viralizou após compartilhar a rotina dentro da cadeia nas redes sociais. Ele tinha mais de 2,5 mil seguidores no TikTok, onde postava o café da manhã, banho de sol e até o futebol com os presidiários.

Os vídeos começaram a ser compartilhados há quase um mês. A última publicação feita pelo rapaz foi na segunda-feira (1°), quando ele mostrou como fazia um misto quente em uma sanduicheira improvisada dentro da cela. “Bom dia pra todos. Que Deus proteja nosso dia de todo mal”, escreveu o presidiário.

Um dos vídeos mais assistidos do detento na rede social tem mais de 137 mil visualizações. Ele também interagia com os seguidores: “Canta lili pra todos”, escreveu um seguidor em referência à palavra liberdade. “Todos mesmo. Amém”, respondeu o detento, que foi descoberto pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap) também na segunda-feira.

Após tomar conhecimento sobre o “preso tiktoker”, a Secretaria informou que realizou uma revista geral e encontrou o responsável pelas imagens. Ele foi transferido para uma unidade de segurança máxima nesta terça.

Durante a revista, foram encontrados 17 celulares, 13 chips, além de drogas e outros itens que não são permitidos dentro da prisão. “Vamos intensificar as ações de repressão e punir quando descobrirmos os envolvidos no ingresso desses materiais não permitidos na unidade”, declarou o secretário de Administração Penitenciária, Fernando Veloso, ao G1.

