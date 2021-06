Procon-SP pede que Uber Eats explique reclamações de cobrança de taxa adicional

A Uber Eats foi notificada pelo Procon-SP para que explique sobre cobranças ocorridas após a entrega do pedido. De acordo com o órgão, consumidores questionaram terem sido informados pelo entregador da Uber sobre a necessidade de pagamento de taxa adicional e posteriormente terem constatado débito em valor superior, não reconhecido nem autorizado.

De acordo com o Procon-SP, a Uber deverá informar quantos desses casos foram registrados e quais foram as providências adotadas. Deverá também explicar quais critérios impõe para aceitação do entregador que utiliza a plataforma. A resposta deverá ser prestada no prazo de 72 horas a contar desta segunda-feira (31).