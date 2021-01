Profissional do PS do Jardim D’Abril é o 1º osasquense vacinado contra a covid-19

O primeiro osasquense vacinado é Gilson Gomes, responsável técnico pela área de covid-19 do Pronto-Socorro do Jardim D'Abril.

Osasco teve seu primeiro profissional da saúde vacinado contra a covid-19, em evento do governo do estado após o anúncio da autorização do uso emergencial da Coronavac pela Anvisa, neste domingo (17). O primeiro osasquense vacinado é Gilson Gomes, responsável técnico pela área de covid-19 do Pronto-Socorro do Jardim D’Abril, anunciou o prefeito Rogério Lins (Podemos).

publicidade

“Apenas começou! Que venha um tempo de muita esperança para nossa cidade e nosso povo”, declarou o prefeito de Osasco.

Além de Rogério Lins, outros prefeitos da região celebraram a aprovação do uso emergencial das vacinas Coronavac, com parceria do Instituto Butantan, ligado ao governo do estado, e da Universidade de Oxford/AstraZeneca, com parceria da Fiocruz, ligada ao Ministério da Saúde. “Uma vitória para todos nós brasileiros que desejamos muito voltar à normalidade”, definiu o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos).

publicidade

A vacinação dos grupos prioritários, como profissionais da saúde e idosos, começa esta semana, com a Coronavac, que já tem seis milhões de doses no país.