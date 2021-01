Vídeo assustador preocupa fãs e amigos de MC Livinho na noite deste domingo

Um vídeo assustador postado no Instagram do funkeiro MC Livinho tem preocupado fãs e amigos do cantor na noite deste domingo (17).

Ele havia declarado em vídeos nos Stories do Instagram que achava que estava sendo seguido por um carro preto. Depois, foi postado no perfil dele um vídeo em que se ouve, no escuro, um homem pedindo ajuda.

Milhares de fãs mandaram mensagens se dizendo preocupados com a declaração do funkeiro sobre estar sendo seguido e a gravação. Outros suspeitam de que seja alguma jogada de marketing.

Nos comentários da postagem, inclusive amigos conhecidos de MC Livinho vinham dizendo, até às 23h40 deste domingo, que não estavam conseguindo contato com ele.

