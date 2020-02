Programação de aniversário de Barueri começa neste fim de semana

A programação especial do aniversário de Barueri está recheada de atrações para todos os públicos e tem início neste sábado e domingo (1). A cidade completa 71 anos de emancipação político-administrativa no dia 26 de março.

No sábado, o Centro de Eventos será palco dos espetáculos “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, de Jorge Amado, às 15h, e “O Bem Amado”, de Dias Gomes, às 20h. Já no domingo, será a vez de “A Vida como Ela É”, de Nelson Rodrigues, às 20h.

A Feirarte – Feira de Arte e Artesanato de Barueri retoma as atividades também no sábado, a partir das 9h, com apresentações musicais e brinquedos infláveis gratuitos para a criançada.

O “Cultura no Parque”, que acontece todos os domingos das 11 às 13h, receberá apresentações dos alunos dos cursos de circo, dança e música. No dia 8 terá um show sobre a cultura nordestina com o multi-instrumentista e cantor Ítalo Queiroz. Já no dia 22, a Orquestra de Viola Caipira também se apresenta no Parque Dom José.

Programação especial de aniversário de Barueri:

As atrações em comemoração ao aniversário de Barueri se estenderá durante todo o mês me março. No dia 11, às 19h, o programa “Roda de Leitores” será retomado, com a obra do escritor Eckhart Tolle, na Biblioeca Eny Cordeiro.

No dia 14, o Caminhão da Cultura levará arte e diversão para a Vila Porto. Já no dia 28, o veículo vai estacionar no Jardim Mutinga.

A sala de espetáculos do Centro de Eventos vai sediar a Oração pela Cidade no dia 14 e o lançamento da Campanha do Agasalho 2020, no dia 19.

Já estão à venda ingressos para, também no Centro de Eventos, as peças infantis “Amigos Estou Aqui – O Incrível Mundo de Toy Story”, que será apresentada no dia 15; “Café da Manhã com Teatro Princesas e Contos”, dia 29; e para os shows de humor “Carioca ao Vivo”, dia 27 e stand up de Márcio Donato em “Olha que Eu Tô Sóbrio”, dia 29.

Durante todo o mês, as bibliotecas da cidade vão organizar o “Quiz Nossa Cidade”, em que os alunos participarão de uma competição de perguntas e respostas sobre Barueri.

O programa “Música na CPTM” será atração na estação Central de Barueri. A cada sexta-feira acontecerá um show com alunos e professores do Núcleo de Música e Oficinas de Artes, sempre às 18h.