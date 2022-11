Programação de Natal de Santana de Parnaíba terá participação de Thiago Arancam

A programação de Natal de Santana de Parnaíba, batizada de Natal Luz, começa no dia 2 de dezembro, às 18h, com a inauguração do presépio articulado e toda decoração natalina no Centro Histórico. Às 20h será a vez da apresentação do tenor Thiago Arancam.

A programação continua no Centro Histórico até o dia 18 de dezembro.

Veja a agenda:

03/12 – 20h – Big Band

09/12 – 20h – Coral CCAM – Maestrina Elisabete Norberto

10/12 – 20h – Orquestra Brasileira de Viola Caipira

11/12 – 20h – Coral Volo Pachem – Regente Aracelis

17/12 – 20h – Auto de Natal Folia e Reisado no Pastoril Encantado – Trupe de Clowns Saltimbancos

18/12 – 20h – Coral Volo Pachem – Regente Aracelis