Quadra esportiva do Jardim Santo Antônio, em Osasco, é entregue à população

A Prefeitura de Osasco entregou aos moradores do Jardim Santo Antônio, no domingo (14), a quadra poliesportiva totalmente reformada. O espaço de lazer ganhou novo piso, alambrado, pintura, vestiários reformados, entre outras melhorias.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) participou da entrega, acompanhado do secretário de Esporte, Recreação e Lazer, Rodolfo Rodrigues Cara, e aproveitou para jogar uma partida de basquete com o time juvenil do Basket Osasco e uma partida de Futsal com as jogadoras dos times Amor F.S e Vila Prado.

“Acompanhei todo o processo, agora os moradores podem aproveitar esse espaço, inclusive à noite, pois a praça ficou bem iluminada. Além disso, já iniciamos com um projeto gratuito de basquete com 200 crianças inscritas”, ressaltou o secretario Rodolfo Rodrigues Cara.

