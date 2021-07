Quem tem 28 e 29 anos já pode se vacinar em Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou nesta quinta-feira (29) a vacinação contra a covid-19 em pessoas com 28 e 29 anos.

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 15h, em três postos: Parque do Planalto (Rua Serra de Mailasqui, 40); Ginásio Ayrton Senna (Avenida Antônio Faustino, 98, Cohab 5) e sistema drive thru (dentro do carro) no Estádio do Niterói (Avenida Pilar do Sul, Cohab 2).

Para se vacinar, é necessário apresentar RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência, além de fazer o cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br. São aceitos comprovantes de residência em nome da pessoa, parente de 1º grau (pai, mãe, e/ou filho), cônjuge (apresentar a certidão de casamento ou união estável) e moradores de aluguel devem apresentar o contrato de locação. Caso não possua comprovante, compareça na Unidade de Saúde mais próxima de sua residência.

A lista completa de grupos que podem se vacinar está disponível no site da Prefeitura.

+28 anos – Vacinação contra a covid-19 em Carapicuíba

Quando: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e aos sábados, das 8h às 15h

Parque do Planalto (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: R. Serra de Mailasqui, 40

Ginásio Ayrton Senna (vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Av. Antônio Faustino, 98 – Cohab V

Estádio do Niterói (vacinação no sistema drive-thru – dentro do carro)

Endereço: Av. Pilar do Sul – Cohab II

