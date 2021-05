Rapaz diz que vai à casa da namorada e desaparece em Itapevi

A família está desesperada em busca de Kleber Donizete de Oliveira, morador do Parque Suburbano, em Itapevi. Ele está desaparecido desde domingo (2), quando disse que iria até a casa da namorada, no bairro vizinho, Ambuitá.

O último contato de Kleber foi no domingo, por volta das 20h, quando ele mandou uma mensagem via WhatsApp para um amigo. “Ele disse que ia na casa da namorada dele, que o pai dela tinha chamado ele pra conversar e que se acontecesse alguma coisa, ele estaria lá”, contou uma parente de Kleber, ao Visão Oeste.

Os familiares registraram um boletim de ocorrência do desaparecimento do rapaz. O veículo dele foi localizado nesta terça-feira (4), na Estrada da Servidão, também em Itapevi.

Também nesta terça, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi, com apoio do CANIL, foram acionados para atender a ocorrência e se deslocaram até a residência da namorada de Kleber em buscas de pistas que possam levar ao paradeiro do rapaz.

Quem souber de informações que possam ajudar a polícia e a família nas buscas pode entrar em contato por meio do telefone (11) 9912-3552, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.