Reforma do Teatro Municipal Jorge Amado, em Carapicuíba, está na fase final

A Prefeitura de Carapicuíba informou nesta segunda-feira (11) que as obras de revitalização no Teatro Municipal Jorge Amado estão na fase final.

publicidade

A expectativa é de que o equipamento cultural, que está localizado na Avenida Miriam, 86, no Centro de Carapicuíba, deve ser entregue à população nos próximos meses. A reforma do espaço é uma reivindicação antiga da população.

Além deste, a cidade de Carapicuíba conta com outros dois teatros municipais. Um deles está localizado no CEEAC (Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura) CSU, que recebe diversas atrações culturais para animar os alunos da rede municipal. O outro foi entregue em junho e faz parte do CEEAC Planalto, que também possui escola, piscina e ginásio poliesportivo.

publicidade