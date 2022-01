Ribamar Silva acompanha secretários de Osasco em visita a locais atingidos pela chuva de quinta

O presidente da Câmara Municipal de Osasco, o vereador Ribamar Silva (PSD), acompanhou os secretários de Inovação e Tecnologia, Gerson Pessoa, de Obras, Valdir Ribeiro e o de Comunicação, Thiago Silva, na manhã desta sexta-feira (21), durante visita às regiões mais afetadas pela forte chuva que atingiu Osasco na tarde de ontem.

A cidade, que já havia sido atingida pelas chuvas na tarde de terça-feira (18), mais uma vez sofreu os impactos das tempestades comuns nessa época do ano. Ribamar Silva conversou com moradores e colocou a Câmara Municipal à disposição para debates que visem amenizar os problemas que as chuvas provocam para a população.

A Prefeitura de Osasco mobilizou mais de 600 funcionários em uma força tarefa para minimizar os efeitos dos estragos. “Felizmente os temporais que atingiram a cidade não estão ceifando vidas. Graças a Deus os danos são materiais, mas infelizmente muitas pessoas perdem o fruto de seus trabalhos, de suas economias e isso é muito triste”, comentou Ribamar Silva, ao lembrar que no início do ano passado houve deslizamento de terra no Morro do Socó.

“O poder público não está impassível diante do que acontece com as regiões mais atingidas pelas chuvas. Sabemos que podemos ser atingidos por mais temporais, conforme preveem os climatologistas e estamos traçando planos para minimizar os problemas”, destacou o presidente da Câmara de Osasco.

Ribamar explica que a Câmara Municipal trabalha, em conjunto com o prefeito Rogério Lins (Podemos), e os secretários municipais para oferecer assistência, principalmente, aos mais atingidos pelas enchentes. “Estamos preocupados com o volume e a proporção de danos que as chuvas tem provocado, e sabemos que esse é um debate que não pode vir a tona apenas com as chuvas. Precisamos encontrar alternativas que minimizem os efeitos danosos dessas tempestades”, finalizou o parlamentar.