Rogério e Aline Lins têm quadro estável após se ferirem ao acender fogueira, diz assessoria

O quadro do prefeito de Osasco, Rogério Lins, e da primeira-dama, Aline Lins, é estável, segundo a assessoria da Prefeitura, após eles se ferirem em uma explosão ao acenderem a fogueira do “Arraiá do Servidô”, realizado na noite desta sexta na Arena Vip, no Jardim das Flores.

Eles foram levados de ambulância ao Hospital Antonio Giglio e passam por avaliação da equipe médica. O boletim médico oficial só deve ser divulgado neste sábado.

Confira a nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Osasco:

Prefeito e primeira-dama têm quadro estável após acidente

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, foram socorridos ao Hospital Municipal Antônio Giglio após serem atingidos pelas chamas da fogueira no momento em que iriam acendê-la no Arraiá do Servidor, festa que acontece anualmente. O evento acontecia na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, no Jardim das Flores.

Levados ao Hospital Antônio Giglio pela equipe da ambulância que estava no local, os dois estão em situação estável e passam por avaliação da equipe médica.

O boletim médico só será divulgado amanhã.