Vídeo mostra explosão que feriu prefeito e primeira dama de Osasco

Um vídeo mostra o momento da explosão que feriu o prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira dama, Aline Lins, ao acenderem a fogueira do “Arraiá do Servidô”, realizado na Arena Vip, no Jardim das Flores, na noite desta sexta-feira (28).

Eles foram levados às pressas, de ambulância, ao Hospital Antonio Giglio. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde.

Mais informações em instantes.

