Prefeito e primeira-dama de Osasco tiveram queimaduras nas mãos e no rosto, diz assessoria da Câmara Municipal

Segundo nota divulgada pela assessoria da Câmara Municipal de Osasco, o prefeito e a primeira-dama, Rogério e Aline Lins, tiveram queimaduras de primeiro e segundo grau em uma explosão ao acenderem a fogueira do “Arraiá do Servidô”, realizado na noite desta sexta na Arena Vip, no Jardim das Flores.

O prefeito teve queimaduras nas mãos, no braço direito e no rosto e a primeira-dama, nas mãos, tórax e rosto, diz, em nota à imprensa, a assessoria do Legislativo.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Ribamar Silva, acompanha os dois no Hospital Antonio Giglio, para onde foram levados após o acidente.

Ainda de acordo com nota da assessoria da Câmara, o prefeito e a primeira-dama “foram sedados e passam por procedimentos de limpeza das queimaduras e curativos”. Como afirmou anteriormente nota oficial da Prefeitura, o quadro do casal é estável.

Ribamar Silva afirma lamentar o acidente e garante que “as causas serão investigadas”.

Vídeo mostra explosão que feriu prefeito e primeira-dama Um vídeo mostra o momento da explosão que feriu o prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira dama, Aline Lins, ao acenderem a fogueira do “Arraiá do Servidô”, realizado na Arena Vip, no Jardim das Flores, na noite desta sexta-feira (28). Publicado por Jornal Visão Oeste em Sexta-feira, 28 de junho de 2019

Confira nota divulgada pela assessoria da Câmara Municipal de Osasco sobre o acidente:

Nota à Imprensa

O Presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Ribamar Silva, está neste momento acompanhando o Prefeito Rogério Lins e a primeira-dama, Aline Lins, no Hospital Antônio Giglio.

Ribamar chegou junto com o casal na emergência e teve a oportunidade de falar com eles.

Rogério Lins teve queimaduras de primeiro e segundo graus nas mãos, no braço direito e no rosto. Aline Lins também teve queimaduras de primeiro e segundo graus nas mãos, tórax e rosto.



O prefeito e a primeira-dama foram sedados e passam por procedimentos de limpeza das queimaduras e curativos.

O quadro de saúde do casal é estável.



O presidente do Poder Legislativo de Osasco informa que vai permanecer no hospital dando todo o suporte que o prefeito e a primeira dama precisarem. Ribamar Silva lamenta o acidente e diz que as causas serão investigadas.



O Hospital Antônio Giglio irá soltar, ainda hoje, um boletim atualizado sobre o quadro de saúde do casal.



A assessoria do Presidente da Câmara se coloca à disposição da imprensa para quaisquer dúvidas.